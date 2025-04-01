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Большинству архангелогородцев приходится работать сверхурочно

Переработки — не всегда следствие аврала, иногда это способ доказать свою эффективность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из Архангельска.

Согласно исследованию, 78% работающих в офисах архангелогородцев сталкиваются с переработками: 33% — регулярно, еще 45% — периодически.

63% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 22% — часто, 41% — иногда. Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность (29%): «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний.

9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 38% абсолютно уверены в этом, еще 55% — скорее уверены. Причем чаще о полной лояльности начальства рассказывали те, кто не чувствует необходимости доказывать личную эффективность (43%), и те, кто регулярно перерабатывает (44%).

Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (39%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (42 и 43% соответственно).

29 апрель 08:00 | : Будни

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