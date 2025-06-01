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Архангелогородцев иногда подводит интуиция при трудоустройстве

Насколько можно доверять интуиции в карьере? 89% жителей Архангельска руководствуются ей при устройстве на работу: 41% делают это часто, 48% — иногда.
 
 Мужчин и женщин, прислушивающихся к интуиции, примерно поровну. Наиболее уверены в своем чутье при поиске работы респонденты от 35 до 45 лет (92%).
 
 Каждый второй (52%) из тех, кто следует интуиции при трудоустройстве, заявил, что она его не подводила. Еще у 13% результат даже превзошел ожидания. А вот каждый пятый (20%) признал, что зря доверился интуиции: новое место работы не оправдало надежд.

18 июль 08:00 | : Будни

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