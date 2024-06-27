Жители Поморья отметили ключевые качества карьерного роста

Работники недооценивают, насколько влияет на карьеру лояльность компании и командные навыки, и переоценивают роль везения и интуиции. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска и компаний-работодателей. Сотрудников просили оценить, какое влияние на карьеру оказали их личные качества, представителей работодателей — насколько данные характеристики способствуют карьерному росту в их компании.

Работодатели и сотрудники во многом сходятся во мнении относительно качеств, которые важны для карьерного роста. По мнению представителей компаний, чаще всего продвигаются по службе ответственные сотрудники. Этот параметр набрал 8,6 балла из 10 возможных у работодателей и 8 баллов у сотрудников. Также, согласно мнению менеджеров по персоналу и работников, значительную роль в построении карьеры играют знания в профессиональной области: 8,5 балла и 7,7 балла соответственно. Что касается внешних данных, то они оказывают наименьшее влияние на карьеру: красота и привлекательность набрала в среднем 3,8 балла у работодателей и 4 балла у сотрудников.



Если рассматривать различия во взглядах на карьеру, то можно заметить, что рекрутеры придают большее значение таким качествам, как стрессоустойчивость (7,9 балла против 6,9 в ответах архангелогородцев), умение работать в команде (7,6 и 6,2 балла соответственно) и лояльность к компании (6,9 и 5 баллов). А сотрудники больше ценят интуицию (6,3 балла против 4,5 по ответам работодателей) и удачу (5,3 и 3,6 балла соответственно). Архангелогородцы немного недооценивают важность обучаемости: HR-менеджеры ставят её на третье место (8,3 балла), в то время как работники оценили важность этой характеристики на 7,4 балла.



Мужчины считают наиболее важным качеством для карьеры знания в профессиональной области, женщины — ответственность. Представители сильного пола больше внимания уделяют влиянию связей, а также чаще говорят, что им просто повезло. Женщины же выше оценивают влияние интуиции и способности работать в команде.