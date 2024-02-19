Архангелогородцы жалуются на апатию при поиске новой работы

Только 46% архангелогородцев, находящихся в процессе трудоустройства, удается искать работу, ни на что не отвлекаясь.

22% жителей Поморья рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе.

9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. 8% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 5%, телефонные звонки и смс — 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор. И только 46% северян от поиска работы ничего не отвлекает.



Мужчины рассказали, что искать работу им чаще мешают несобранность, интернет и хобби. Женщины винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление, а также чаще мужчин признаются, что не до конца понимают, как нужно искать работу.

Кстати, жители Русского Севера вообще стали чаще жаловаться на влияние плохого самочувствия, в частности, упадок сил после затянувшейся зимы.

(картинка с https://fast-brain.ru/kak-vyiti-iz-sostoyaniya-apatii/)