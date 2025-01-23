Архангельские программисты совсем не уважают тестовые задания на собеседовании

На вакансии с тестовыми заданиями всегда откликаются 6 из 10 специалистов по тестированию и только 2 программиста из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители профессий из Архангельска, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве.

6 из 10 тестировщиков программного обеспечения с готовностью откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий (64%). Ещё 28% подходят к такому типу вакансий избирательно, рассылая резюме лишь на некоторые.

По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте — дизайнеры: 44% всегда откликаются на вакансии с тестами («Если выполнение тестового задания занимает не более 2-х часов, отсутствуют аналогичные кейсы в портфолио или если тестовое задание оплачивается»), еще 46% — иногда («При моем стаже это лишено смысла: либо нравятся мои предыдущие работы, либо нет. По работам в портфолио обычно вполне можно все понять»). Аналогично поступают редакторы и копирайтеры: 40% всегда откликаются на вакансии с тестовыми заданиями, а 49% делают это время от времени, обычно если задание не занимает много времени.

Среди менеджеров по продажам примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (40 и 39% соответственно), практически каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (21%).

Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (55 и 53% соответственно). Лишь 20% разработчиков и 28% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на вакансии, предполагающие вступительные испытания. 25% программистов никогда не откликаются на вакансии с тестами.

Среди PR-менеджеров всегда на профессиональное тестирование соглашаются 29%, 46% — лишь иногда. Каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (25%): «В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой ТГ-канал. Какие еще тестирования?!»