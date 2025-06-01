Из Первомайского в Кочкургу. Какие переименования ждут Поморье

В Архангельской области на основании предложений Архангельского областного Собрания депутатов переименованы 1 поселок и 5 деревень. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 25.06.2025

В Устьянском муниципальном округе поселок Первомайский (ранее входивший в состав сельского поселения «Илезское») переименован в поселок Нижняя Кочкурга.

В Холмогорском муниципальном округе переименованы следующие населенные пункты:

- деревня Бор (ранее входившая в состав сельского поселения «Холмогорское») в деревню Бор-Ломоносовский;

- деревня Заручевье (ранее входившая в состав сельского поселения «Холмогорское») в деревню Заручевье-Ломоносовское;

- деревня Одиночка (ранее входившая в состав сельского поселения «Койдокурское») в деревню Одиночка-Койдокурская;

- деревня Погост (ранее входившая в состав сельского поселения «Холмогорское») в деревню Курейский Погост;

- деревня Подгорье (ранее входившая в состав сельского поселения «Холмогорское») в деревню Подгорье-Ломоносовское.

Как отмечает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Алексей Чураков, наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются.