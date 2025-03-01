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Как из живой деревни сделать мертвую. Жизнь поморской глубинки

Знакомьтесь: деревня Кысса. Входит в состав Койнасского сельского поселения (МО «Койнасское»)  Лешуконского муниципального округа

Деревня расположена на правом берегу реки Мезень, в устье Кыссы. Ближайший населённый пункт Койнасского сельского поселения, деревня Усть-Низемье, расположен в 2,4 км к северо-западу. Расстояние до административного центра сельского поселения, села Койнас, составляет 17 км, а до административного центра Лешуконского района, села Лешуконское, — 110 км. 

Деревня небольшая, но для ее жителей она любимая и прекрасная. По их консолидированному мнению, то, что творится последний год, это просто безобразие. Так как деревня находится на правом берегу реки Мезень, она незаметна и складывается впечатление, что Администрация округа вообще забыла или даже не знает о ее существовании. НО: здесь живут люди, приезжают гости, деревня ЕСТЬ и жизнь в ней есть. 

Обращение жителей деревни Кысса к власти и всему мировому сообществу (людям доброй воли):

- Просим обратить внимание на нашу деревню Администрацию Лешуконского муниципального округа. У нас тоже есть дороги, которые надо чисть. Последний раз трактор был в феврале 2025 года. За последние две недели погода внесла коррективы и теперь дороги ВООБЩЕ НЕТ!!!! Как быть местному населению? Магазина тоже нет! Где добывать продукты?

Администрация не может урегулировать вопросы по доставке населения в магазины в с. Койнас. На собрании 21 марта 2025 года от Администрации поступили два предложения: «Мы оплатим бензин» и «У вас есть Николай Николаевич». Но, интересно, а куда жители должны залить бензин, транспорт-то где?? И почему Николай Николаевич должен обеспечивать доставку жителей до магазина?

Почему Администрация не может найти выход? Население голосовало за данную власть и доверяла им, а в итоге мы отрезаны мира и оставлены для выживания кто как может. Нет дороги, нет продуктов и нет связи. Про связь отдельно тоже надо сказать: обещали интернет от вышки в с. Койнас до деревень Засулье, Усть-Низемье, Кысса. В итоге со связью только с. Койнас.

Сейчас запись в различные организации осуществляется через портал госулуги, и как нам быть??? Позор!! В деревне проживают участники ВОВ, их дети, внуки даже не могут приехать к ним навестить их, сходить на могилы, по причине бездорожья и отсутствия снабжения (в сумках на машине перевозчиков много продуктов не привезешь). Просим обратить внимание на жителей деревни Кыссы, мы есть и пока еще живые!!!!


24 март 10:00 | : Скандалы

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