Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области начался новый этап переименований

В Архангельской области на основании предложений Архангельского областного Собрания депутатов переименовано 5 деревень.

Соответствующее распоряжение (№ 290-р) подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 11 февраля 2025 (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 12.02.2025).

Переименованы следующие населенные пункты:

 В Устьянском муниципальном округе

  • деревня Бережная (ранее входившая в состав сельского поселения «Березницкое») в деревню Усть-Бережную;
  • деревня Бережная (ранее входившая в состав сельского поселения «Орловское») в деревню Орловскую-Бережную;
  • деревня Петраково (ранее входившая в состав сельского поселения «Ростовско-Минское») в деревню Петраковскую.

 В Шенкурском муниципальном округе

  • деревня Поташевская (ранее входившая в состав сельского поселения «Верхопаденьгское») в деревню Поташевскую Пустынь;
  • деревня Юрьевская (ранее входившая в состав сельского поселения «Верхопаденьгское») в деревню Малую Юрьевскую.

Напоминаем, что наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются.

24 февраль 11:02 | : Будни

Главные новости


Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»
Изгоняющие мусор. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (325)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20