В Архангельской области начался новый этап переименований

В Архангельской области на основании предложений Архангельского областного Собрания депутатов переименовано 5 деревень.
Соответствующее распоряжение (№ 290-р) подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 11 февраля 2025 (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 12.02.2025).
Переименованы следующие населенные пункты:
В Устьянском муниципальном округе
В Шенкурском муниципальном округе
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