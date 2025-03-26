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Некоторые архангельские родители хотят изгнать детей из соцсетей

Экономически активные архангелогородцы считают, что заводить аккаунты в социальных сетях лучше всего подросткам старше 13 лет: 31% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 27% — 16—17 лет. 14% допускают создание профиля в 10—12 лет. Еще 4% считают возможной регистрацию для детей 7—9 лет. 6% опрошенных уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка. 14% против детских аккаунтов в принципе.

Женщины чаще мужчин говорили, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10—12 лет (17% против 12% соответственно). Мужчины же чаще утверждали, что детям соцсети противопоказаны (15% против 12% среди женщин). Больше всего же сторонников такой идеи среди горожан старше 45 лет, 17% из них считают, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.

Данные опроса родителей показывают, что почти каждый третий осведомлен о наличии у детей 7—9 лет профилей в соцсетях (29%). Среди родителей детей 10—12 лет этот показатель достигает 54%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 80%. При этом, чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей: если среди матерей и отцов младших школьников не следят за аккаунтами лишь 5%, то среди родителей 16—17-летних таких уже 50%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в вопросе регулирования времени, проводимого в соцсетях. Среди родителей 7—9-летних детей ограничения устанавливают 76%, а среди родителей 16—17-летних — только 27%.

Большинство родителей (74%) беседует с несовершеннолетними детьми о правилах безопасности в интернете. Матери делают это чаще отцов (79% против 70%). Согласно контекстному анализу комментариев, 60% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 34% — защиты личных данных, а 17% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам.

30 июнь 08:00 | : Будни

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