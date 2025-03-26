В Архангельске проведут бесплатную юридическую консультацию для участников СВО

10 июля с 14:00 в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» будет работать команда юристов, готовых предоставить бесплатную юридическую помощь участникам СВО и членам их семей по широкому кругу вопросов.

На вопросы граждан ответят специалисты регионального Управления Минюста России, службы судебных приставов, а также адвокат и нотариус. Круг вопросов не ограничен: желающие смогут получить квалифицированную помощь как в вопросах защиты прав и оформления правовых документов, так и в решении наследственных, семейных, имущественных и других юридических споров.

Адрес: г. Архангельск, ул. Воскресенская ул., 12.

Это уникальная возможность получить квалифицированные разъяснения и поддержку от специалистов, осведомленных о специфике законодательства, касающегося участников СВО и их семей.