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97% архангелогородцев помнят имя своей первой учительницы

Имя педагога, который встретил их на пороге школы в 1 классе, помнит подавляющее большинство жителей Русского Севера.

Большинство архангелогородцев (97%) помнит, как зовут их первого учителя. В комментариях множество тёплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла». Лишь 3% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога, который встретил их в первом классе.

 Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу (98% против 96%). Чем выше доход россиян, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов: среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тыс. руб., первую учительницу помнят 96%, а среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 99%.

29 август 07:47 | : Будни

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