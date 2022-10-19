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Российское образование берет курс на театрализацию

Сторонниками создания театра в каждой школе является каждый второй россиянин, тогда как каждый пятый выступает против, напоминая о более насущных проблемах образования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители школьников.

 К 2024 году в каждой школе появится свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту инициативу приветствуют 54% россиян, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше — 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора. Против выступил 21% россиян и 19% родителей: свою позицию опрошенные объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением. «Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр»; «Ремонт бы сначала сделали нормальный», — комментируют опрошенные.

 Сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин, — 60% среди россиянок в целом и 68% среди матерей школьников. Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (48%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ.

04 декабрь 07:35 | : Культура

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