На Дне города Архангельск хвастался своими катерами

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- В День города впервые провели парад катеров «Соломбалец». В нем приняли участие 15 катеров с 40 членами экипажа на борту. Среди них - самый молодой капитан 35 лет, два самых опытных - по 82 года, 4 семейные пары и даже две собаки - боцманы.

Катера от одного до 58 лет постройки прибыли со стоянок Архангельска, Северодвинска и Кальчино. Их сопровождала яхта "Мечта" под алым парусом. С удовольствием наблюдал с набережной. Проход по Северной Двине получился красивым и атмосферным.

Благодарю участников, организаторов и всех, кто помогал, за отличную организацию парада.

Знаю о планах сделать такой парад традиционным и всецело их поддерживаю. Соломбальские катера уникальны - это прошлое и настоящее нашего города. Такое мероприятие на воде - хороший способ привлечь к ним внимание и сохранить их историю.

Напомню, что на благоустроенной территории вдоль Соломбалки мы установили макет «Соломбальца»!



