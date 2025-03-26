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На Дне города Архангельск хвастался своими катерами

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- В День города впервые провели парад катеров «Соломбалец». В нем приняли участие 15 катеров с 40 членами экипажа на борту. Среди них - самый молодой капитан 35 лет, два самых опытных - по 82 года, 4 семейные пары и даже две собаки - боцманы. 

 Катера от одного до 58 лет постройки прибыли со стоянок Архангельска, Северодвинска и Кальчино. Их сопровождала яхта "Мечта" под алым парусом. С удовольствием наблюдал с набережной. Проход по Северной Двине получился красивым и атмосферным. 

 Благодарю участников, организаторов и всех, кто помогал, за отличную организацию парада.

 Знаю о планах сделать такой парад традиционным и всецело их поддерживаю. Соломбальские катера уникальны - это прошлое и настоящее нашего города. Такое мероприятие на воде - хороший способ привлечь к ним внимание и сохранить их историю. 

Напомню, что на благоустроенной территории вдоль Соломбалки мы установили макет «Соломбальца»!


01 июль 13:13 | : Будни

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