Воспитанники архангельской колонии увлекаются толканием машин (не продажа)

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) продолжается проведение мероприятий в рамках XV Всероссийской летней спартакиады среди подростков ВК. В этот раз здесь прошли соревнования по толканию автомобиля.

По традиции на них присутствовала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области Инна Мирошниченко. Воспитанникам предстояло толкать автомобиль на расстояние 60 метров, каждой команде давалось по две попытки. Соревнования проходили на время.

Мероприятие прошло в упорной борьбе, пальма первенства переходила от одного коллектива к другому. До последней попытки было неясно, кому достанется первое место. В результате проведенных состязаний призовые места распределились следующим образом. Первое место с результатом – 8,70 секунды завоевала команда «Сыновья», второе - «Братья» (8,91 секунды), третьими стали «Внуки» (8,92 секунды). В торжественной обстановке Инна Мирошниченко победителям и призерам соревнований вручила грамоты и сладкие призы.

Напомним, что в этом году летняя спартакиада проводится в ходе реализации проекта «Навстречу свободе», поддержанного Правительством Архангельской области и молодежным центром в рамках государственной программы «Молодежь Поморья», который направлен на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и поддержку молодежи в трудной жизненной ситуации.