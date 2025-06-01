По Поморью идет дачная амнистия

Дачники Поморья оформляют недвижимость в упрощенном порядке.

«Дачная амнистия» позволяет в срок до 1 марта 2031 года поставить на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности гражданина на садовый дом или жилой дом, созданный на земельном участке, предоставленном для садоводства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, в упрощенном порядке - только на основании технического плана здания и правоустанавливающего документа на земельный участок.

В прошлом году в Архангельской области и в Ненецком автономном округе поставлено на учет и зарегистрировано прав в упрощенном порядке более чем на 3500 объектов недвижимости, в 1 квартале текущего года – на 781 объект.

Также до 1 марта 2031 года в случае если права на земельный участок у гражданина не оформлены и правоустанавливающие документы на него отсутствуют, гражданин может оформить бесплатно в собственность такой земельный участок при условии, что участок находится в государственной или муниципальной собственности и на нем расположен жилой дом.

При этом жилой дом должен быть возведен до 14 мая 1998 года, располагаться в границах населенного пункта и использоваться гражданином для постоянного проживания.

Для оформления прав на земельный участок и расположенный на нем жилой дом гражданину необходимо предоставить в орган, уполномоченный на предоставление земельных участков, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, документы, подтверждающие факт проживания в указанном доме до 14 мая 1998 года, а также технический план здания (в случае если государственный кадастровый учет дома не осуществлен).

Заявление о государственной регистрации права собственности на земельный участок и о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на здание предоставляется органом, который предоставил данному гражданину указанный земельный участок. Гражданину обращаться за регистрацией прав дополнительно в офисы многофункционального центра не нужно.



