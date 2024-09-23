В Архангельской области ищут землю под строительство

В Архангельской области и Ненецком автономном округе реализуется проект «Земля для стройки», в рамках которого выявлено 277 земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства площадью 497 гектаров. Большинство находится в Архангельске, Северодвинске, Вилегодском округе и в Ненецком автономном округе в городе Нарьян-Мар. За период реализации проекта 53 земельных участка площадью 30 гектаров уже вовлечено в оборот.

«На сегодняшний день в «Банк земли» внесено 246 земельных участков и территорий площадью 459 гектаров в Архангельской области и 31 земельный участок в Ненецком автономном округе (НАО) общей площадью 68 гектаров. Из них для индивидуального жилищного строительства определены 142 участка, для многоквартирного жилищного строительства – 104 участка. В НАО выявлено 28 участков для индивидуального жилищного строительства и 3 – для многоквартирной застройки» – поделилась Екатерина Долганова, заместитель руководителя регионального Управления Росреестра.

Получить информацию о земельных участках, пригодных для жилищного строительства, в режиме онлайн можно с помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте (ПКК) Росреестра (pkk.rosreestr.ru). В карточке объекта содержится информация о площади, адресе объекта, категории земель, виде разрешенного использования земельного участка.

На выбранный земельный участок здесь же можно направить заявку в уполномоченный на предоставление земельного участка орган.