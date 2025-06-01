В Мезени прошла квест-игра «Всё о первых»

Кадровый центр по Мезенскому округу совместно со специалистами и активистами Движение Первых | Мезенский округ, а также с сотрудниками КДН и ЗП Мезенский округ провели квест-игру "Всё о первых" для детей, посещающих лагерь, Каменской школы.

На профориентационной станции "Найди призвание" которую представляли сотрудники кадрового центра юные участники разгадывали кроссворды, посвященные различным профессиям, собирали тематическое лото и пазлы.

Станция помогла ребятам в игровой форме познакомиться с миром профессий и задуматься о своем будущем.



