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В Мезени прошла квест-игра «Всё о первых»

Кадровый центр по Мезенскому округу совместно со специалистами и активистами Движение Первых | Мезенский округ, а также с сотрудниками КДН и ЗП Мезенский округ провели квест-игру "Всё о первых" для детей, посещающих лагерь, Каменской школы. 

На профориентационной станции "Найди призвание" которую представляли сотрудники кадрового центра юные участники разгадывали кроссворды, посвященные различным профессиям, собирали тематическое лото и пазлы. 

Станция помогла ребятам в игровой форме познакомиться с миром профессий и задуматься о своем будущем.


22 июнь 13:00 | : Будни

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