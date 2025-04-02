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В Мезени с успехом прошла квест-игра "Мир профессий"

 Кадровый центр по Мезенскому округу совместно с «Движением Первых» организовали и провели для учеников 10 «Б» класса Мезенской средней школы имени А.Г. Торцева квест-игру под названием «Мир профессий». 

 Разделившись на две команды, школьники с энтузиазмом включились в соревнование, состоящее из шести раундов. Ребята познакомились с будущими профессиями, такими как экопродюсер, биоаналит, биоинформатик, разгадывали профессии, которые зашифровала нейросеть, угадывали, какая профессия объединяет известные личности.

 Завершающим этапом квеста стало профтестирование, которое позволило каждому участнику получить индивидуальную оценку своих склонностей и предрасположенностей к различным видам деятельности. 

 Подобные мероприятия помогают подросткам расширить кругозор, пробудить интерес к различным сферам труда и сделать более осознанный выбор своего профессионального пути.


15 май 11:36 | : Будни

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