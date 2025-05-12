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Каждый второй архангелогородец не хочет, чтобы начальство ему "тыкало"

Каждый второй работающий архангелогородец (50%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 26% — по имени-отчеству, 24% — по имени. Для 34% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (31% против 22% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (29 и 19%). 41% мужчин и 28% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди архангелогородцев до 35 лет таких только 16%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (47%).

Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.

20 июнь 08:00 | : Будни

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