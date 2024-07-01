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Архангелогородцы идут на "вы" с "охотниками за головами"

Большинство как соискателей, так и рекрутеров предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». 

Большинство архангелогородцев (56%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 9% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.

 Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.

 Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 13% согласны даже на «ты», а 58% — на «вы». Каждый третий старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

 Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (74%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

 

03 июль 07:55 | : Будни

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