Архангелогородцы признались, к кому обращаются на "вы", а к кому на "ты"

Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы».

Наиболее уместным обращением в рабочей обстановке архангелогородцы считают по имени, но на «вы» (36% опрошенных). По имени и на «ты» — на втором месте с 28% голосов респондентов. Обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочтительнее для 23% россиян. Приставки «господин» и «госпожа» в нашем деловом климате не прижились, как и 15 лет назад, их считает уместными лишь 1 человек из 100.

Среди мужчин больше тех, кто назвал вполне допустимым на работе обращение на «ты» и по имени (31%). Женщинам больше нравится, когда их зовут по имени, но на «вы» (41%).

Среди молодежи до 24 лет больше всего тех, кто предпочитает общение на «ты» и по имени (35%). Северяне от 25 до 34 лет хотят, чтобы к ним обращались также по имени, а вот сторонников «ты» и «вы» среди них уже поровну (35 и 34% соответственно). Форме общения по имени и на «вы» отдает предпочтение большинство лиц в возрасте 35—44 лет (39%). Среди опрошенных старше 45 лет такое обращение также лидирует (36%), но и поклонников формы «на «вы» и по имени-отчеству» больше, чем среди тех, кто моложе (32%).