Активные архангелогородцы критически относятся к кредитам на образование

Отношение к кредитам у большинства россиян негативное. Однако оценки займов на разные цели несколько отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск.

К кредитам на образование позитивно относятся 13% экономически активных архангелогородцев, еще 35% отзываются о них нейтрально. У автокредитов — 16% положительных оценок и 40% нейтральных. У кредитов на покупку новинок цифровой индустрии — 12 и 33% соответственно. К кредитам на отпуск положительно относится только каждый двадцатый, нейтрально — 27%.



Мужчины чаще оценивают кредиты отрицательно, особенно это касается займов на отпуск (62% против 54% среди женщин) и, как это ни удивительно, на покупку авто (42 и 30% соответственно).

(карикатура с https://sun6-23.userapi.com)