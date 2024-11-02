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Часть архангелогородцев ненавидит коллег, берущих отпуск поод Новый год

10% архангелогородцев планируют продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 4% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 12%, а среди граждан старше 45 лет — всего 7%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

 Большинство сотрудников (5%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 29% — даже положительно. А вот 11% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

 Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый». 

22 ноябрь 11:17 | : Будни

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