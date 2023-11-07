Архангелогородцы признались, кого ненавидят на работе

Негатива по отношению к инициативным сотрудникам стало чуть больше, но хорошее отношение по-прежнему преобладает.

К чужим инициативам 55% архангелогородцев относятся положительно, 30% — нейтрально, 7% — отрицательно.



Отношение руководства компании к инициативам сотрудников 4 из 10 северян оценили как позитивное, 25% — как спокойное и 12% — как негативное.



Примерно поровну респондентов назвали отношение трудовых коллективов к инициативам коллег положительным и нейтральным (34 и 33% соответственно). О неприязни рассказали 14% опрошенных.



За год число положительных отзывов об инициативных коллегах чуть снизилось, впрочем, позитива и нейтральных оценок по-прежнему много больше, чем негатива.

(фото с https://omskpress.ru)

