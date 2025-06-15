В поликлинике №2 Архангельска почтили память святителя Луки

Молебен святителю Луке (Войно-Ясенецкому) совершил в архангельской поликлинике № 2 протоиерей Алексий Денисов, глава епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности.

Священник пожелал сотрудникам молитвенной помощи святителя в их служении страждущим. Медработники поблагодарили отца Алексия за духовную поддержку.

Отметим, что в здании в 2014 году установили памятную доску, посвященную святому, который трудился в этой поликлинике. Текст доски гласит: «Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) профессор медицины, хирург, лауреат Государственной премии СССР. В период с ноября 1932 года по апрель 1934г. работал во 2-й Советской амбулатории города Архангельска (ныне «Архангельская городская клиническая поликлиника №2»).



