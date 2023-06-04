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Православные врачи из Архангельска помянули в Ташкенте святителя Луку

    Представители архангельского регионального отделения Общества православных врачей и сотрудники Северного государственного медицинского университета приняли участие в юбилейных торжествах в честь 100-летия со дня хиротонии святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского (хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).

    В Ташкентском государственном стоматологическом институте прошли VIII научно-просветительские чтения, посвященные духовному наследию святителя Луки и его вкладу в медицину.

    Перед началом конференции состоялось торжественное открытие выставки «Святитель Лука — врач, педагог, пастырь». На стендах была представлена информация в том числе и о ссылке святителя Луки в Северный край (Котлас, Архангельск).

    В мероприятии приняли участие высокие представители церковной и светской власти, священнослужители из Симферополя, Москвы и Санкт-Петербурга, исследователи жизненного пути святителя Луки из Архангельска, Переславля-Залесского, Красноярска и Тамбова. Конференцию также посетил Алексий Костиков, праправнук святителя Луки, родившийся в Ташкенте, а ныне живущий в Бельгии.

    Участники отметили неоценимый вклад святителя Луки в развитие отечественной медицины.

    Архангельские исследователи представили следующие доклады:

    — «Северная ссылка В.Ф. Войно-Ясенецкого (Ташкент-Котлас-Архангельск)», Анна Владимировна Андреева, зав. отделом истории медицины СГМУ;

    — «В.Ф. Войно-Ясенецкий о нравственных идеалах в медицине», Надежда Александрова Воробьева, д.м.н., профессор зав. кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии СГМУ;

    — «За своих детей дадите ответ перед Богом», Валерия Ивановна Макарова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии;

    — «Память сохраняет только то, что вы сами даете ей на сохранение», Александр Иванович Макаров, д.м.н., профессор кафедры хирургии СГМУ;

    — «Когда заканчивается доказательная медицина и начинается духовное исцеление?», Светлана Валентиновна Брагина, к.м.н., доцент, зав. кафедрой травматологии, ортопедии и военной хирургии СГМУ;

    — «О деятельности общества православных врачей Божией Матери "Целительница"», Евгения Георгиевна Щукина, к.пс.н., доцент, председатель регионального отделения общества православных врачей;

    — «Православная медицина на арктических и приарктических территориях: вчера, сегодня, завтра», Глеб Олегович Самбуров, сотрудник отдела истории медицины СГМУ.

    По окончании конференции гостям провели экскурсию на кафедре хирургии и военно-полевой хирургии в отделении хирургии ТашМИ, где работал В.Ф. Войно-Ясенецкий.

    Участники торжеств поучаствовали в Божественной литургии в Пенджикенте (Таджикистан), где ровно сто лет назад священник Лука был рукоположен в сан епископа; в Литургии в семинарском храме святителя Луки; в заупокойной литии на могиле супруги святителя Луки Крымского Анны Васильевны Ланской.

    Отметим, что северяне приняли участие в конференции по приглашению Ташкентской и Узбекистанской епархии и при финансовой поддержке Фонда «Соработничество». 

(по материалам Архангельской епархии)

08 июнь 09:16 | : Будни / Верую

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