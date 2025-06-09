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В НАО свершилась "Битва мангалов"

Сотням жителей и гостей Крайнего Севера пришлись по душе бесплатные угощения, развлекательная программа и живая музыка от команды Управления Росгвардии по НАО. 

Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял участие в ежегодном гастрономическом фестивале «Битва мангалов». Культурное мероприятие на базе Центра арктического туризма в Заполярном районе, которое на этот раз посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, посетили сотни жителей и гостей Крайнего Севера.

«Вместе с региональной общественной организацией «Федерация спортивно-тактических игр Ненецкого автономного округа» мы организовали интерактивную площадку «Всегда на страже». И дети, и взрослые получили возможность примерить роль бойца Росгвардии, устроить фотосессию в защитной экипировке и поупражняться в стрельбе по электронным мишеням из страйкбольного автомата Калашникова», – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Сергей Шарун.

Впервые на фестивале дебютировала команда поваров Росгвардии, которые угощали всех желающих солдатской кашей по собственному рецепту, северным иван-чаем и сладостями, а также представили жюри приготовленные на гриле блюда из оленины и других видов мяса. 

Многим гостям «Битвы мангалов» пришлись по душе не только бесплатные угощения и развлечения, но и живая музыка в исполнении юного баяниста команды «Гвардия». Самуил Шарун порадовал гостей интерактивной площадки песнями Великой Отечественной войны, народными и классическими композициями.


09 июнь 15:17 | : Будни

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