Жители НАО встали в очередь за разрешением на оружие

За неделю поступило 36 электронных заявлений на получение государственных услуг в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельностью

За прошлую неделю сообщество охотников Ненецкого автономного округа пополнили пять мужчин, которые впервые получили в Росгвардии лицензии на приобретение гладкоствольных ружей. Ещё двум жителям региона инспекторы окружного центра лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии Российской Федерации выдали удостоверения частного охранника.

«Жители Ненецкого автономного округа активно используют преимущества единого интернет-портала Госуслуг и экономят своё время на оформлении необходимых документов. За неделю к нам поступило 36 электронных заявлений на получение государственных услуг в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельностью. Инспекторы Росгвардии оформили пять лицензий и 29 разрешений. Случаев аннулирования ранее выданных документов не было», – рассказал заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Дмитрий Попов.

В центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу напоминают, что на сегодняшний день самым распространённым основанием для аннулирования ранее выданных документов на оружие служит несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования.

Подтверждать отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием необходимо не реже одного раза в пять лет в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Опоздание приводит к прекращению действия лицензий и разрешений с изъятием предметов вооружения и боеприпасов до устранения всех допущенных охотником нарушений.