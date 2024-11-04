В Нарьян-Маре росгвардейцы не по-детски оттянулсь на спортивном празднике

Во дворце спорта «Норд» школьников и их родителей ждали весёлые эстафеты с баскетбольными мячами, теннисными ракетками, обручами и другими игровыми снарядами

«Папа, мама, я – гвардейская семья» – под таким девизом во дворце спорта «Норд» провели семейные соревнования для школьников города Нарьян-Мара и их родителей. Мероприятие посвятили празднованию Дня народного единства.

«Мероприятие нацелено в первую очередь на сплочение семей и пропаганду здорового образа жизни и спорта. В соревнованиях принимали участие школьники Ненецкого автономного округа в возрасте до десяти лет, дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии», – рассказал офицер Управления Росгвардии по НАО майор Сергей Лебедев.

В роли организаторов спортивного праздника выступили офицеры Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу, директор регионального офиса банка «ВТБ» Василий Кухарчук, руководство и преподаватели дворца спорта «Норд».

Василий КУХАРЧУК, директор дополнительного офиса «Нарьян-Марский» Банка ВТБ:

«На самом деле в 2024 году Банк ВТБ объявил годом семейного банка, поэтому все сервисы, продукты и деятельность направлены на поддержание семейных ценностей. Поэтому мы, когда узнали, что будет проводиться данное мероприятие, а оно имеет, на мой взгляд, стопроцентную семейную направленность, мы решили принять участие и оказать поддержку».

В качестве испытаний участников ждали весёлые эстафеты с баскетбольными мячами, теннисными ракетками, обручами и другими игровыми снарядами.

«В праздничных соревнованиях победила настоящая семейная дружба. Поэтому ни одна из команд не ушла без подарка и хорошего настроения. Каждого участника наградили специальными призами и грамотами в одной из номинаций: «Самые быстрые», «Самые дружные», «Самые ловкие», «Самые сильные», «Самые выносливые», «Самые спортивные» и «Самые активные», – отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по НАО капитан Сергей Кузнецов.