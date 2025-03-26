Жители Архангельска продолжают спор насчет любимого летнего супа

Окрошка — это не просто холодный суп, а настоящий символ лета в нашей стране. В качестве его основы 41% архангелогородцев предпочитают квас, а каждый пятый — кефир. В совместном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговой сети «Перекрёсток» приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Упоминания об окрошке на квасе встречаются еще в древнерусских летописях, а позже это блюдо стало символом летней трапезы и в дворянских усадьбах, и в крестьянских избах. Какую же заправку для этого холодного супа выбирают архангелогородцы сегодня? Согласно опросу, 41% предпочитают квас, а 17% — кефир. Среди других вариантов архангелогородцы назвали майонез, воду с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минералку, молочную сыворотку, айран, тан и даже пиво. Каждый четвертый (24%) признался, что не любит окрошку.

Мужчины чуть чаще женщин выбирают окрошку на квасе (42 и 40% соответственно). Среди жительниц Архангельска немного больше сторонниц заправки на кефире (18% против 16% среди мужчин).