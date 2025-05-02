Отцы Архангельска не хотят, чтобы их дети становились чиновниками

9% архангелогородцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 6% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 5% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

5% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 4% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

15% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.

Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Жительницы Архангельска, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.