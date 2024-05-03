Архангельские родители не хотят для своих детей судьбы дворников и кассиров

Главные карьерные «страшилки» родителей: дворник, кассир, уборщик.

Архангельским родителям задали вопрос, кем бы они ни в коем случае не хотели, чтобы стал их ребенок, и выяснилось, что 8% не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 5% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера. Причем по сравнению с 2020 годом подобных опасений стало больше (+3 процентных пункта).



Учительской стези не хотели бы для своего ребенка 4%. Еще 4% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 3% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Еще 3% (в основном, медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.



Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжелой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.