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Офицеры архангельского УФСИН одарили ребят из Центра "Лучик"

В преддверии Дня защиты детей сотрудники УФСИН России по Архангельской области навестили своих подшефных – ребят Центра помощи детям «Лучик».

В гости к мальчишкам и девчонкам приехали заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов и представители аппарата Управления. По традиции они вручили ребятам сладкие подарки и развивающие игрушки. Бизиборды, деревянные пазлы, вязанные мультяшки и развивающий куб были созданы отбывающими наказание в учреждениях ведомства умельцами в рамках конкурса «Радость детям». Это творческое состязание стало доброй традицией в преддверии начала лета.

В свою очередь ребята вместе со своими наставниками для гостей подготовили праздничный концерт. Танцы, стихи и даже инструментальный ансамбль подарили шефам отличное настроение.

Напомним, что региональное Управление ФСИН России помогает «Лучику» почти десять лет – проводит акции и всячески поддерживает. Деятельность социального учреждения направлена на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.


 

30 май 13:24 | : Будни

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