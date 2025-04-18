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Чтобы помнили. В Новодвинске открывается мемориал пропавшим детям

25 мая в 14:00 в Новодвинске состоится важное событие — открытие мемориала «Живи», посвящённого пропавшим детям. Арт-объект установят на аллее 50-летия Октября в рамках всероссийского проекта поискового отряда «ЛизаАлерт» и «Гильдии кузнецов России».  

Необычная стела представляет собой два металлических полотна. На первом — капли слёз и силуэты уходящих детей. На втором эти же образы плавно превращаются в стаю улетающих птиц. Такой художественный замысел, по словам авторов, символизирует надежду на то, что каждый пропавший ребёнок может быть найден живым.  

«Этот арт-объект — не просто памятник, это напоминание о важности проблемы исчезновения детей. Он призван вдохновлять на поддержку поисковых инициатив и сохранять надежду в сердцах семей, которые до сих пор ждут своих ненайденных детей дома», — отмечают организаторы.  

Глава Новодвинска Александр Чечулин подчёркивает социальную значимость проекта:  

«Главная идея этого проекта — привлечь внимание общества к проблеме пропажи детей и напомнить о важности личного участия каждого в их поиске. Часто, пока беда не коснётся лично, кажется, что этого не происходит вовсе. Но реальность такова: риски есть, и родителям нужно быть более ответственными — учить детей правилам безопасности, внимательнее следить за ними.  

Когда я узнал о проекте "Живи", он затронул меня на эмоциональном уровне. Это не просто арт-объект, а мощный повод задуматься: всё ли я делаю, чтобы защитить своих близких? Надеюсь, стела станет для новодвинцев таким же напоминанием». 

Новодвинск стал не первым городом России, где появился такой мемориал. В 2024 году аналогичные стелы установили в Туле, Петрозаводске, Москве и других городах. В этом году к проекту присоединятся Киров и Челябинск.  

Церемония откроется в 14:00 выступлением представителей администрации, организаторов и спонсоров. После чего инструкторы Школы «ЛизаАлерт» Архангельской области проведут для всех желающих мастер-класс по основам безопасности.  


21 май 16:51 | : Будни

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