Архангелогородцы назвали самых вредных коллег на работе

Наибольшие сложности у архангелогородцев вызывает общение по рабочим вопросам с бухгалтерами (8%). На втором месте по степени «вредности» — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию (7%), на третьем — IT-специалисты (6%).

Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности (4%). По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных. Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.

При этом каждый третий участник опроса заявил, что не испытывает проблем в общении с коллегами, независимо от их специализации. 6% указали, что сложности зависят не от профессии, а от личных качеств собеседника. А 2% признались, что им трудно находить общий язык с собственными коллегами по отделу.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в общении с бухгалтерами: 9% против 7% соответственно. В то время как мужчины чаще женщин испытывают трудности при взаимодействии с рабочими (2% против 1%). При этом 36% представительниц прекрасного пола (против 27% среди мужчин) заявили об отсутствии каких-либо коммуникационных барьеров с коллегами других профессий.