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Мезень утерла нос всему Поморью в сборе макулатуры

Абсолютными лидерами по сбору бумажного вторсырья в регионе на сегодняшний день являются ученики Мезенской средней школы имени А.Г. Торцева. Школьники сумели собрать более 36 тонн макулатуры.

– Такой большой объем вторсырья одним учреждением Архангельской области собран впервые за всё время акции, проводимой в поддержку президентского нацпроекта «Экология», – написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Всё вторсырье скоро отправится на переработку, а это значит, что изготовленная из него продукция сможет вновь приносить пользу людям, а мусора на полигонах будет меньше.

По словам директора Мезенской средней школы имени А.Г. Торцева Нины Некипеловой, учреждение принимает участие в акции уже не первый раз. Так, в 2021 году учащимся удалось собрать 9732 кг макулатуры.

– В этом году мы объявили соревнование между классами, – пояснила Нина Некипелова. – 440 учеников школы старались принести максимальное количество старых тетрадей, книг, газет и журналов. Ребята обращались к друзьям, соседям, спрашивали макулатуру в местных организациях и в итоге собрали 36507 килограммов. Рекордсменами акции в школе стали ученики 5 «А» класса, собравшие 4231 килограмм макулатуры.

Вполне возможно, что такой объём макулатуры, собранный учениками одной школы, станет рекордным не только в Архангельской области, но и в стране.

– С момента старта акции жители Поморья собрали более 60 тонн макулатуры. Это рекордный объём за все годы участия Архангельской области в «БумБатле». Показательно и то, что именно в Год экологии мы достигли наивысших результатов, – отметил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев.

11 ноябрь 12:39 | : Будни

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