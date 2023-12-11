В Архангельской области стало проще найти работу. Но не всем

Рынок труда в 2023 году столкнулся с дефицитом рабочей силы, работодатели конкурируют друг с другом за персонал, конкурс на вакансию снизился на треть. Закономерно, что на этом фоне соискателям стало несколько проще искать работу: если в апреле этого года средняя оценка сложности трудоустройства в Архангельской области составляла 7 баллов по 10-балльной шкале (от 0 до 10), то сейчас — 6,6 балла.



Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу северянам в возрасте 33—35 лет (4,9 балла) или чуть моложе (5 баллов среди 30—32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,8 балла.



«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу — в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).

(фото с https://stolicaonego.ru)