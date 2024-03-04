Пожилые архангелогородцы испытывают сложности с поиском работы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Ситуация с дефицитом кадров с нами надолго: сложности трудоустройства среднестатистический архангелогородец оценил на 6,5 балла из 10.

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно (средняя оценка — 4,6 балла), сложнее всего — после 60 лет (7,5 балла).

Впрочем, есть гендерные отличия. Так, мужчины с наименьшими трудностями, по их личным оценкам, сталкиваются в возрасте 27—29 лет (4 балла), а женщины — в 33—35 лет (4,3 балла). Самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет (7,7 балла), у женщин — в 54—56 лет (7,4 балла).

(фото с https://nenetsk.ldpr.ru)