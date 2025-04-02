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Большинство архангелогородцев падки на публичное признание своих заслуг

 Для большинства архангелогородцев важно получить признание своего вклада в работу не только от руководителя, но и от своих коллег. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

76% архангелогородцев признались, что нуждаются в признании своих профессиональных качеств и навыков: при этом 62% ждут одобрения и от руководства, и от коллег, 10% — только от начальства, а 2% — исключительно от сослуживцев.

Для тех, кому важно признание и начальства, и рядовых сотрудников, ключевым фактором является уважение в коллективе: «Для меня одинаково ценно и то, и другое, — так складывается авторитет в команде». Те, кто ориентирован только на оценку руководства, связывают это с карьерой и профессиональным ростом: «Признание начальства — показатель моего уровня»; «Мнение руководителя для меня важно, ведь от него зависит продвижение и зарплата», — и поясняют, почему сомневаются в сослуживцах: «Конкуренция мешает объективной оценке»; «Коллеги могут завидовать, они не всегда честны». Немногочисленные архангелогородцы, ставящие на первое место признание коллег, чаще всего трудятся в узкой профессиональной области: «Эндоскопическая лор-хирургия очень специфическая по сложности. Специалистов соответствующего уровня мало в России».

Женщины демонстрируют более выраженную потребность в оценке своего профессионального вклада в работу по сравнению с мужчинами (80% против 73% соответственно), при этом жительницы Архангельска чаще ждут одобрения со стороны всего коллектива: как руководства, так и коллег. Молодежь до 35 лет (77%) и работники старше 45 лет (78%) также ориентированы на внешнюю оценку своих заслуг. Среди респондентов с доходом от 50 до 100 тысяч рублей потребность в профессиональном признании выражена наиболее сильно (82%), причем чаще на получение одобрения от всех сотрудников, вне зависимости от их ранга. Опрошенные с доходом до 50 тысяч рублей больше остальных ориентированы на получение положительной оценки своей работы от непосредственного руководителя.

13% работников сознательно дистанцируются от внешней оценки. Их позиция: «Главное приносить пользу людям!»; «Важно обладать навыками и самому понимать свою ценность». 

15 май 08:00 | : Будни

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