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Архангельские священники приняли участие в акции "Река памяти"

   Масштабная патриотическая акция «Река памяти» прошла в областном центре впервые и собрала порядка полутора тысяч участников, среди которых были священники Архангельской епархии. В честь каждого из 1418 дней Великой Отечественной войны горожане зажгли лампады со свечами. Участие в акции принял и губернатор Александр Цыбульский.

    Всего на парапете набережной были установлены 1418 конструкций, символизирующих каждый день с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го. Свечи по очереди зажгли архангелогородцы, заранее подавшие заявки для участия, представители правительства Архангельской области, областного Собрания депутатов и городской Думы, общественных и молодежных организаций, сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта, трудовых коллективов и бизнеса.

    Целыми семьями вечером предпраздничного дня люди пришли на набережную, чтобы отдать дань памяти не только ключевым событиям Великой Отечественной войны, но и каждому дню, который прошел в кровопролитных боях, потерях, лишениях, голоде и страхе, каждому дню, который приближал советский народ к Великой Победе над фашизмом.

    «Река памяти» осветила набережную от стелы «400 лет основания Архангельска» до библиотеки имени Добролюбова. С воды патриотическую акцию сопровождал ледокол «Капитан Чадаев» с установленной на нем светящейся 10-метровой красной звездой – отличительным знаком Красной армии. За ледоколом прошли три катера с красными знаменами, замыкал колонну буксир «Энтузиаст».

    Общая протяженность «Реки памяти» составила порядка 1,2 километра.

    Свечи на «Реке памяти» зажгли и ветераны специальной военной операции.

    Проект реализован при поддержке губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и Российского военно-исторического общества. По словам автора идеи Дениса Железникова, горожане проявили активный интерес к патриотической акции – заявок от людей поступило гораздо больше, чем дней, когда длилась Великая Отечественная война.

    Завершилась «Река памяти» минутой молчания и возложением цветов к монументу Победы. 

12 май 09:10 | : Будни / Верую

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