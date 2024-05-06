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Архангельск присоединился к Акции Памяти 22 июня

Ровно в четыре часа утра в Архангельске на площади Мира у Вечного огня вспоминали павших в Великой Отечественной войне. Подробности от издания «Регион 29»

- На мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, собрались общественники, юнармейцы, добровольцы, активисты патриотических движений Архангельской области, представители силовых структур, органов исполнительной власти и депутаты. Первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян также принял участие в памятной акции.

В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» участники зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. К монументу Победы встали в почетный караул поисковики — участники всероссийской акции «Пост № 1», которая проходит по всей стране.

Ветераны вместе с молодым поколением развернули на площади масштабный макет Знамени Победы - как символ мужества и героизма.

Участники мероприятия почтили память погибших жителей Архангельской области минутой молчания и возложили цветы к монументу Победы.

Организатором памятного мероприятия выступил центр «Патриот».

 

22 июнь 10:56 | : Будни

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