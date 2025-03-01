Герои Великой Отечественной появятся на улицах Архангельска

Проект памяти презентовал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- К 80-летию Победы в округах Архангельска установим панно из фотографий участников войны.

Мы уже дали старт сбору фотографий для воплощения в жизнь большого историко-культурного проекта, который объединит архангелогородцев. Из портретов героев будут составлены композиции-мозаики: в канун 9 Мая мы разместим их на общественных территориях.

К акции по сбору семейных фотографий уже присоединились все школы и садики города. Родители вместе с детьми находят снимки своих предков – участников Великой Отечественной войны и направляют организаторам акции. Собрано уже более 400 фото.

Увидеть портрет своего деда на праздничном панно может каждый горожанин. Для этого нужно направить фотографию в электронном виде в Интернет-ящик по ссылке clck.ru/3JX2Vs.

Присоединяйтесь к акции по сохранению памяти о подвиге поколения победителей - делитесь фотографиями героев своей семьи!