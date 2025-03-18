Почти половина архангелогородцев против принудительных субботников

4 из 10 работников поддерживают инициативу о запрете обязательных субботников, а каждый четвертый полагает, что запрещать их не стоит. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Supe rJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Согласно опросу, 44% архангелогородцев поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (24%) полагает, что запрещать не стоит.

Мужчины чаще женщин — за запрет (55% против 36% соответственно). Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тысяч рублей (52%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (51%) против подобной практики, а каждый третий (34%) — за.