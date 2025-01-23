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Среди архангелогородцев преобладают сторонники стиля ЗОЖ

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

68% архангелогородцев считают себя приверженцами здорового образа жизни: 16% полностью уверены в этом, а 52% склоняются к такой точке зрения. 32% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 6% честно признались, что максимально далеки от этого, а ещё 26% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Среди мужчин 13% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин — 18%. Среди архангелогородцев старше 45 лет 18% опрошенных назвали себя приверженцами ЗОЖ, а среди горожан до 35 лет — только 14%. Среди архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей в месяц сторонников здорового образа жизни — 18%.

Что же входит в понятие «здоровый образ жизни», по мнению архангелогородцев? 60% участников опроса считают, что здоровый образ жизни включает в себя прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 50% полагают, что питание — ключевой элемент ЗОЖ. 39% респондентов подчеркнули важность отказа от вредных привычек. Кроме того, были упомянуты такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (21%) и позитивный настрой (8%).

10 март 08:00 | : Будни

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