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Митрополит Корнилий: "Глаза - зеркало души человека"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 апреля, в пятницу Светлой седмицы, совершил Божественную литургию и малое освящение воды в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в областной столице.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

    По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Христос Воскресе!

    В сей день, Светлую пятницу, когда Святая Христова Церковь особо почитает и прославляет икону Богоматери, именуемую «Живоносный Источник», мы с вами за Божественной литургией слышали чтение из Книги деяний святых апостолов о том, как святой первоверховный апостол Петр и святой апостол Иоанн Богослов шли вместе в храм для того, чтобы помолиться. При дверях храма, называемых Красными, находился человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день просить милостыни у входящих в храм. В те далекие времена не было социальных пособий, и болящие были вынуждены просить себе на пропитание у людей. Святые апостолы остановились, стали всматриваться в просящего милостыни и сказали ему: «Взгляни на нас». Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Зачем же его попросили взглянуть? Глаза — зеркало души человека. У доброго человека добрая душа и добрые глаза, а у злого человека — злой взгляд. В старые времена говорили, что милостыня должна вспотеть в руке дающего. Почему же так? Потому что милостыня не всегда бывает во благо и спасение человека, но может быть и в осуждение и погибель. Поэтому апостолы пристально всматривались в этого человека. Затем апостол Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». Далее автор книги Деяний апостольских святой евангелист Лука говорит, что апостол Петр, взяв за правую руку, поднял сего человека; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Обратим внимание, возлюбленные во Христе братья и сестры, на то, что человек, получив исцеление, пошел благодарить Господа Бога! Свое исцеление он не употребил для чего-то непотребного, но на благодарение и молитву Господу Богу! Усвоим себе этот урок и будем по сему примеру за всё и всегда благодарить Господа, употребляя все Его дарования нам недостойным для прославления имения Божия.

    В сегодняшний день, как мы уже сказали, Святая Церковь прославляет икону Божией Матери, именуемую «Живоносный Источник». В пятом веке воин по имени Лев пришел в рощу близ Золотых врат Константинополя, посвященную Пресвятой Богородице, там находился источник с цельбоносной водою, но со временем он зарос. Когда там шел воин Лев, он встретил слепца, который сбился с дороги и не знал, куда ему дальше идти. Он сильно жаждал, и Лев пошел в рощу, чтобы найти глоток воды для этого несчастного человека. Воин в раздумье услышал голос: «Лев, вода здесь поблизости», но он не смог найти источник. Тогда снова услышал он глас: «Царь Лев! Войди в эту рощу, почерпни воды, найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же из источника положи на его глаза. Я помогу тебе воздвигнуть здесь храм во имя Мое, и все, кто будет сюда приходить и с верой призывать имя Мое, получат исполнение молитв и исцеление от недугов». Когда сей воин всё исполнил, слепец получил прозрение, и, хваля и славя Господа и Его Пречистую Матерь, он пошел в Константинополь в храм Божий для того, чтобы возблагодарить Господа Бога и Божию Матерь. Слова Царицы Небесной были пророческими для воина, впоследствии он стал императором Константинопольским. В воспоминание сего знамения и чуда от Пречистой Богоматери, он построил на сем месте храм в честь Божией Матери. Множество чудес было от этого источника Пресвятой Богородицы. Многие приходили туда и получили исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных. Император Юстиниан Великий, страдал от тяжелой и неизлечимой болезни, водянки. Во сне он услышал голос Богоматери: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из Моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Божия Матерь явилась ему уже днем и сказала: «Встань, царь, иди на Мой источник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здоров». Когда император испил воды из источника, получил полное исцеление от своего недуга. Он построил еще один храм в честь Пресвятой Богородицы и учредил там святую обитель.

    Некий человек из города Солуни, с детства имевший желание посетить это святое место и прикоснуться к источнику, отправившись туда, тяжело заболел по дороге, стал умирать и просил спутников не погребать его после смерти, но даже и на мертвого возлить из цельбоносного источника живоносной воды. Он скончался, и его спутники сделали то, что завещал усопший: они трижды возлили на него святой воды из Живоносного источника Царицы Небесной, и мертвый воскрес и стал славить Господа и Пречистую Богоматерь. По сей самый день каждый христианин может прийти и почерпнуть воды из святого источника, который даровала нам Царица Небесная. В воспоминание этого чуда в каждом православном храме в Светлую пятницу, когда верующие прославляют Воскресшего Христа Спасителя, совершается малое освящение воды, и мы благодарим Владычицу мира за Ее великие непрестанные благодеяния к роду человеческому.

    На Страстной седмице мы с вами читали Евангелие, в котором говорится, что Господь, умирая на Кресте, думал о нас с вами. Он в лице святого апостола Иоанна Богослова усыновил всех нас Пречистой Богоматери. Церковное предание гласит, что по Своем Воскресении Христос Спаситель прежде всех явился Пречистой Богоматери. В сей день будем прославлять Ее Воскресшего Божественного Сына и благодарить Владычицу мира за то, что Она Своим молитвенным предстательством хранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! 

26 апрель 09:30 | : Будни / Верую

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