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Осужденные в Котласе сказали "нет" алкоголю и наркотикам

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) состоялся выпуск осужденных, участвующих в ведомственной программе социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости.

 Это уже 12 группа отбывающих наказание прошедших «Курс социально-психологической работы, направленной на профилактику и повышения мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ, лицами, содержащимися в исправительных учреждениях». На данный момент общее число выпускников в ИК-4 достигло 59 человек.

 Из семи осужденных последней группы, пожелавших стать на путь выздоровления от алкогольной или наркотической зависимостей, к финишу пришли лишь трое. Ведь самая трудная работа – это работа над собой. Не у всех участников программы получается изменить себя, свое отношение к проблеме зависимости, но те, кто справился - сделали первый шаг на пути выздоровления.

- Я извлек первое правило – быть честным в первую очередь с самим собой. Я уже на опыте общения с окружающими стал видеть свои ошибки и применять простое правило «если не можешь ситуацию изменить - отпусти ее, не стоит попусту тратить нервы», - поделился один из выпускников.

 Положительные изменения в жизни участников программы отмечают и психологи ИК-4. Некоторые прошедшие «Курс» посещают группу повторно для закрепления результата либо с помощью специалистов психологической лаборатории учреждения начинают движение по программе самопомощи «12 шагов». Несколько осужденных во время и после прохождения «Курса» восстановили родственные связи, которые были разорваны ими еще во время употребления психоактивных веществ.

25 апрель 09:44 | : Будни

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