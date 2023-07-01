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В котласской колонии осужденные проходят курс антинаркотической зависимости

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас)  осужденным вручены сертификаты. 

Психологи учреждения реализуют ведомственную  программу  социально-психологической  работы в  отношении  лиц,  имеющих  алкогольную  и наркотическую  зависимости. В ИК-4 уже состоялся выпуск девятой группы осужденных, проходящих данный курс. Главная его цель - профилактика и повышение мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ. 

Специалисты в течение  трех месяцев интенсивно работали с участниками. Ежедневно для осужденных проводились тренинги, лекции и другие арт-терапевтические мероприятия. Осужденные получили информацию о зависимом поведении и проблемах, им вызываемых, узнали о био-психо-социо-духовной модели заболевания химической зависимости, познали особенности межличностного взаимодействия, а  также своей роли, меры своего участия и ответственности в возникновении конфликтных ситуаций. Непременным условием данной программы было прорабатывание путей решения выхода из различных трудных ситуаций. 

На сегодняшний день  в ИК-4 курс социально-психологической работы в  отношении  лиц,  имеющих  алкогольную  и наркотическую  зависимости, прошли уже 50 осужденных. 

 

 

05 сентябрь 11:10 | : Будни

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