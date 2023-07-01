В котласской колонии осужденные проходят курс антинаркотической зависимости

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) осужденным вручены сертификаты.

Психологи учреждения реализуют ведомственную программу социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости. В ИК-4 уже состоялся выпуск девятой группы осужденных, проходящих данный курс. Главная его цель - профилактика и повышение мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ.

Специалисты в течение трех месяцев интенсивно работали с участниками. Ежедневно для осужденных проводились тренинги, лекции и другие арт-терапевтические мероприятия. Осужденные получили информацию о зависимом поведении и проблемах, им вызываемых, узнали о био-психо-социо-духовной модели заболевания химической зависимости, познали особенности межличностного взаимодействия, а также своей роли, меры своего участия и ответственности в возникновении конфликтных ситуаций. Непременным условием данной программы было прорабатывание путей решения выхода из различных трудных ситуаций.

На сегодняшний день в ИК-4 курс социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, прошли уже 50 осужденных.