Заключенных котласской колонии учат жить без наркотиков

Осужденные исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) встретились с представителями сообщества "Анонимные Наркоманы" г. Северодвинска.

Взаимодействие учреждения с данной организацией началось в 2019 году и вот уже пять год члены сообщества делятся опытом по выздоровлению с отбывающими наказание. Представители АН, посещая колонию, рассказывают, как им удаётся строить свою жизнь без употребления. На личном примере они показывают, что возможно то, во что употребляющий наркоман не верит, но чего очень хочет. В ходе общения с осужденными выздоравливающие зависимые рассказали через какие трудности они проходили на своем пути, как справляются без веществ с жизненными трудностями, какие подарки трезвой жизни получают, как исполняются их мечты, о которых раньше даже боялись думать.

Психологи ИК-4 отмечают, что посетившие колонию представители "Анонимных Наркоманов" ранее отбывали наказание в местах лишения свободы и начали знакомство с программой "12 шагов" в стенах учреждений, где содержались. У каждого из них свой срок чистого времени, в течение которого они осознанно выбирают выздоровление, любимых людей, работу, приносящую удовольствие и удовлетворение, творчество, путешествия. Для находящихся в колонии сейчас – это важный пример, что другие смогли, а, значит, получится и у них.

Напомним, что в ИК-4 регионального УФСИН действует ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимости, которая позволяет осужденным сделать первые шаги на пути к трезвой жизни. Уже состоялся выпуск девятой группы отбывающих наказание, проходящих данный курс. Главная его цель - профилактика и повышение мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ.