Митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью в Великий четверг

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужило городское духовенство, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

За малым входом протоиерей Валерий Суворов был награжден правом ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, в Великий четверг мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы причаститься Святых Христовых Таин Тела и Крови Христовых, а накануне мы раскаялись в своих грехах в таинстве Исповеди для того, чтобы сегодня с чистым сердцем и чистой душою подойти к Чаше Христовой.

Один преподобный отец узрел такое видение. Два человека пришли в храм на Исповедь. Один начал каяться в своих грехах, и прозорливый старец увидел, как грехи в виде неких змей выходили из его уст. Этот человек раскаялся во всех своих согрешениях, священник прочитал разрешительную молитву над ним, и он пошел причащаться. Когда второй человек подошел на Исповедь, старец видел, как змеи также выходили из его уст, но этот человек вспомнил один грех, тяготивший его, начал говорить священнику об этом, и змея наполовину вышла из его уст, но затем он усрамился и до конца не раскаялся в этом грехе, и змея вернулась в него. Этот человек также пошел причащаться. Старец увидел, что когда причастился первый человек и отошел от Чаши, лицо его сияло, как солнце, ибо он получил Божественную благодать. Второй человек, который недостойно подготовился, не раскаялся во всех своих согрешениях, тоже причастился, но когда он отходил от Чаши Христовой, лицо его было черным, как уголь. То есть человек сей причастился во осуждение. Святой первоверховный апостол Павел предостерегает нас, чтобы мы не дерзали причащаться, будучи неготовыми. Если не будем готовиться к этому святому великому таинству должным образом, будем причащаться во осуждение, как об этом сказал апостол Павел: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». Так мы должны относиться к великому таинству, которое в сегодняшний день установил Господь наш Иисус Христос в сионской горнице, раз и навсегда совершив таинство Евхаристии и причастив святых Своих учеников и апостолов.

Что же было в сионской горнице? Господь взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Указывая на Чашу, Господь сказал: «Пиите от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета». Почему так сказал Спаситель? Господь Бог установил завет с человеком еще во время наших прародителей. Господь Бог сказал первым людям: «Наполняйте землю, и обладайте ею». Затем Господь Бог установил завет с Авраамом, потом — с Давидом; после потопа — с Ноем, и ныне мы видим начало Нового Завета Бога с человеком. Священное Писание говорит: «Где будет труп, там соберутся орлы». Святитель Иоанн Златоуст говорит замечательные слова: «Святые Тайны – это трапеза орлов, а не галок». Христианин должен уподобляться орлу, который воспаряет духом над всем земным и прилепляется к небесному. На Евхаристическом каноне во время Божественной литургии мы слышим слова: «Горé имеем сердца». В Священном Писании мы слышим слова Господа нашего Иисуса Христа: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем». Каждый христианин, если он достойно причащается Святых Христовых Таин, не узрит смерти вовеки, но будет жить вечно в Царствии Божием.

В сей день мы с вами внимательно слушали евангельское повествование, в котором говорится о том, как Господь наш Иисус Христос омыл ноги святых Своих учеников и апостолов. Где еще мы видим, чтобы некий начальник или наставник умыл ноги своим подчиненным? Никогда и нигде. Царь царствующих и Господь господствующих, Творец Неба и земли умыл ноги простым рыбакам? Для чего же так поступил Господь? Мы слышим в Евангелии, как Ему возразил апостол Петр: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» Спаситель сказал Ему в ответ: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». На это Петр снова возразил: «Не умоешь ног моих вовек». Господь сказал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». На это ученик Христов ответил: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и главу». Господь показал Свое великое смирение. Прежде Крестных Страданий, смерти и Преславного Воскресения Господь снова и снова напоминает Своим ученикам и апостолам, а в их лице и всем нам, о Своем глубоком смирении, о том пути, по которому должен идти каждый христианин. Смирение — это не слабость, как некоторые считают в наше время. Смирение имеет огромную духовную силу! Некогда преподобный Антоний Великий увидел все сети диавола распростертыми поверх земли, воздохнул и сказал: «Горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей?» На это Господь ответил ему: «Смирение спасает от них». Господь в Евангелии говорит о том, что Он кроток и смирен сердцем, вот и мы, христиане, должны жит в глубоком смирении для того, чтобы достичь нам блаженную вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем. В сей день мы видим, как Господь омыл ноги Своим ученикам и апостолам для того, чтобы и они шли и служили ближним, проповедуя слово Христова учения. Некая семейная пара, муж с женой, не могли найти мир в своей семье. Это было в наше время. Они пришли к одному убеленному сединами священнослужителю, сказали о том, что они претерпевают. Мудрый священник, выслушав их, дал им совет. Обратившись к жене, он посоветовал ей по возвращении из храма вымыть мужу ноги. Пара в недоумении вышли из храма, по дороге началась между ними распря. Но когда они возвратились домой, супруга всё же решила сделать так, как посоветовал священник. Взяла посуду, налила теплой воды, омыла ноги мужу. Он смотрел на всё, что делает супруга, и Божественная благодать за их смирение коснулась их сердец. Они поняли, что главное в жизни – это любовь, которая побеждает все земные нестроения и распри. С тех пор больше не было скандалов в их семье. Вот какова сила смирения и любви!

В сей день, возлюбленные, мы слышим в Евангелие противопоставление двух образов — грешная женщина, которая принесла Богу покаяние и стала праведницей, и ученик Христов, который предал своего Учителя. О нем сказано в Евангелии: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Господь прославил подвиг раскаявшейся грешницы, сказав: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». А тот, кто был среди учеников и апостолов Христовых, в одно мгновение отрекся от Христа и обрел себе вечную погибель.

Будем, возлюбленные, просить Господа, чтобы Он сподобил нас достойно и праведно причащаться Святых Христовых Таин для того, чтобы обрести нам жизнь вечную. Всё, о чем сказано в сегодняшнем евангельском чтении, мы должны вложить в наши сердца и в глубоком раздумье унести это с собой, чтобы оставшиеся дни Страстной седмицы провести нам в молитве и трезвении духовном. «Грядый Господь на вольную страсть», — произносит священник в эти святые дни, и мы пойдем за Господом и будем сегодня вечером во время чтения двенадцати Страстных Евангелий стоять у Креста Господня и слышать всё, что происходило в жизни Господа в эти великие дни. Великий четверг несколько отличается от остальных дней Страстной седмицы неким особым одухотворением или малым утешением, ибо мы слышим, что Господь в Сионской горнице со Своими любимыми учениками и апостолами и обращается к ним: «Чадца Мои!», устанавливает таинство Евхаристии, и дай Бог, чтобы нам вместе с учениками Христовыми в сегодняшний день прочувствовать то, что прочувствовали они в Сионской горнице. Пусть милость Божия, Его благодать и благословение помогают нам в эти святые спасительные дни во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!