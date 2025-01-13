Группа Аквилон передала новый детсад муниципалитету в Северодвинске

Разрешение на ввод в эксплуатацию и все документы о передаче объекта муниципалитету уже подписаны. Строительство детсада велось в рамках первого в регионе масштабного инвестпроекта «Квартал 100».

Здание детсада, двухэтажное, площадью 2,6 тыс. кв. м. построено в соответствии со всеми нормативами по строительству дошкольных учреждений и регламентами по антитеррористической и пожарной безопасности. В нем предусмотрено размещение 6 групп, в том числе двух - для детей до 3 лет, всего 140 мест, а также всего необходимого: физкультурного и музыкального залов, игровых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета и пищеблока. Кстати, детсад стал первым в Архангельской области, оборудованным лифтом. Это сделано, с учетом открытия в нем групп для детей с ограниченными возможностями по здоровью. На закрытой территории детсада сделаны современные проулочные площадки с верандами и игровыми зонами, проведено благоустройство и озеленение.

Напомним, что в конце прошлого года на стройплощадке в квартале 100 и новом детском саду побывал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона по достоинству оценил качество работ и выполнение застройщиком обязательств по инвестконтракту. Планируется, что уже в сентябре этого года первый детский сад примет первых воспитанников.

- Здание станет корпусом детсада №66 «Беломорочка», который уже занимается формированием групп. Думаю, что юным северодвинцам понравится новое дошкольное учреждение – там будет физкультурный и музыкальный зал, игровые помещения. Веселыми и безопасными будут и прогулки: на закрытой территории сделаны современные площадки с верандами и игровыми зонами, - отметил глава Северодвинска Игорь Арсентьев.

Инвестиционный контракт между администрацией Северодвинска Группой Аквилон был заключен в соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». Проект реализует ООО «Аквилон-Северодвинск», являющиеся резидентом Арктической зоны РФ. Как отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов объем инвестиций в социальные объекты увеличен с 7% до 10,3% от общего объема привлекаемых внебюджетных средств, который составит 2,23 млрд. рублей.

- Мы выполнили обязательства по строительству и передаче муниципалитету детсада на 140 мест. В этом году продолжится благоустройству общедоступной рекреационной зоны – парка площадью 2.5 га с берегоукреплением озера Театрального. Оба объекта сдаются «под ключ» и передаются в собственность муниципалитета. При этом застройщик несет гарантийные обязательства по ним в течение 5 лет, - отметил Александр Фролов.

В настоящее время выполнены основные работы по его берегоукреплению. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершено устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. Проект парка выполнен на основе предложений жителей Северодвинска поступивших в рамках открытого конкурса. В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль ул. Ломоносова). Проложен новый дренаж, что обеспечит территорию парка от подтопления, при этом Группа Аквилон построила для него заглубленные локальные очистные сооружения.

Также инвестор берет на себя финансирование строительства внутриквартальных проездов и тротуаров к детсаду и парку и гостевой парковки для посетителей рекреационной зоны. Предусматривается оборудование специальных закрытых площадок для сбора твердых коммунальных отходов с размещением на них контейнеров для раздельного сбора мусора.

Кстати, в прошлом году ЖК «Квартал 100» удостоен премии URBAN-2024 - федеральной премии номер один в мире недвижимости в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса СЗФО». Также проект квартала 100, разработанный известным архитектором Михилом Мамошиным, получил Серебряный диплом Международного смотра-конкурса «Архитектон» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Архангельской области Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске и строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся (первые 26 квартир будут переданы в этом году в Северодвинске), также в Архангельске будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 22 домов площадью 10 тыс. кв. м уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в столице Поморья Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий. Также в планах этого года благоустройство за счет компании общественного пространства в Архангельске, и проектирование двух важных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.